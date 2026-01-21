Maltempo e ciclone Harry il sindaco di Eboli chiude il cimitero

A causa delle condizioni meteorologiche avverse legate al passaggio del ciclone Harry, il sindaco di Eboli ha disposto la chiusura del cimitero comunale per l’intera giornata di oggi, 21 gennaio 2026. La decisione mira a garantire la sicurezza dei cittadini e del personale durante le forti raffiche di vento previste. La riapertura sarà comunicata al termine delle verifiche sulla situazione meteo.

A causa del maltempo e delle forti raffiche di vento previste per oggi, legate al passaggio del ciclone Harry, il Comune ha deciso di chiudere il cimitero comunale per l’intera giornata di oggi, 21 gennaio 2026.Il motivo La chiusura è stata decisa per motivi di sicurezza, vista la presenza di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Maltempo, ciclone Harry flagella il Sud. Scuole chiuseIl maltempo causato dal ciclone mediterraneo Harry sta interessando il Sud Italia, con particolare attenzione a Calabria, Sardegna e Sicilia.

Maltempo estremo al Sud: il ciclone Harry attraversa l’ItaliaIl Sud Italia si trova ad affrontare un episodio di maltempo estremo, con il passaggio del ciclone Harry che sta attraversando la regione.

