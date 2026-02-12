Alle Olimpiadi con i volti degli amici morti in guerra la decisione sull’atleta ucraino

Questa mattina, la competizione si è accesa di nuovo tra proteste e polemiche. Durante la cerimonia, sono stati mostrati i volti degli amici morti in guerra, creando scompiglio tra gli spettatori e gli atleti. Intanto, si attende ancora la decisione sull’atleta ucraino, che potrebbe cambiare il corso di questa edizione. Il gelo della pista non è riuscito a frenare le tensioni che attraversano questi Giochi.

Il gelo della pista non è bastato a raffreddare una delle tensioni più forti di queste Olimpiadi Invernali. A Milano-Cortina 2026, mentre il pubblico si preparava ad assistere alla gara maschile di skeleton, dietro le quinte si consumava uno scontro destinato a lasciare il segno. Protagonista, suo malgrado, l'ucraino Vladyslav Heraskevych, volto noto della disciplina e simbolo di un Paese ancora ferito dal conflitto con la Russia. La vicenda ruota attorno a un casco. Non un semplice elemento tecnico, ma un oggetto carico di significato. L'atleta aveva deciso di esporre sull'elmetto i volti di alcune vittime sportive della guerra, trasformando di fatto il proprio equipaggiamento in un messaggio visivo potente.

