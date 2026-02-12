Questa sera a Misinto si tiene un incontro pubblico promosso dal Pd Alte Groane. L’obiettivo è parlare delle nuove Case di Comunità e di come potrebbero migliorare i servizi sanitari in Lombardia. La riunione si svolge in un momento in cui si discute molto di come rafforzare l’assistenza sul territorio. I cittadini interessati vogliono capire meglio cosa cambia con queste strutture e come si integrano con il sistema sanitario locale.

Salute in Lombardia e nuove Case di Comunità: il Pd Alte Groane propone un incontro pubblico questa sera a Misinto. “Salute! Come stanno i servizi sul territorio?” è il titolo dell’incontro in programma alle 20.30 nella sala consiliare in piazza Mosca. Al centro del confronto ci sarà la riorganizzazione del sistema sanitario in Lombardia e l’avvio delle Case di Comunità, con un approfondimento specifico sulla Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, struttura di riferimento per i Comuni del territorio. L’obiettivo è offrire ai cittadini informazioni chiare e comprensibili: che cos’è una Casa di Comunità, quali servizi offre, come si accede e quale ruolo può svolgere nel rafforzare i servizi territoriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla scoperta delle Case di Comunità

Il sindaco Giuseppe Falcomatà partecipa a un congresso della Fimmg dedicato alla medicina territoriale, con particolare attenzione alle case di comunità e alle Aft.

