Medicina territoriale Falcomatà invita a vigilare sulla realizzazione delle case di comunità

Il sindaco Giuseppe Falcomatà partecipa a un congresso della Fimmg dedicato alla medicina territoriale, con particolare attenzione alle case di comunità e alle Aft. L'evento ha affrontato lo stato attuale e le prospettive future della nuova medicina del territorio, sottolineando l'importanza di vigilare sulla realizzazione di queste strutture fondamentali per il sistema sanitario locale.

"Case della Comunità e Aft nella nuova medicina del territorio. Lo stato attuale e le prospettive per il futuro" è stato il tema dell'importante assise congressuale promossa dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), a cui ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Falcomatà.