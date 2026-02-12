Alisson Santos dichiarazioni importanti dopo l’esordio | Un sogno essere qui
Alisson Santos, il nuovo attaccante del Napoli, si è presentato ai microfoni di Radio CRC. Ha detto di essere felice di essere arrivato in squadra e di considerarlo un sogno realizzato. Santos ha spiegato di voler lavorare sodo e di essere pronto a crescere sotto la guida di Antonio Conte. Le sue parole trasmettono entusiasmo e voglia di dimostrare il suo valore in Italia.
Alisson Santos, volto nuovo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Dalle sue parole emergono entusiasmo, ambizione e una forte voglia di crescere sotto la guida di Antonio Conte. L'ex Sporting Lisbona, ha raccontato le emozioni dell'esordio al Maradona, il momento del rigore e il suo stile di gioco. Un quadro chiaro delle sue prime sensazioni in azzurro. Impatto con l'ambiente e emozioni azzurre. L'esterno brasiliano ha descritto con grande entusiasmo i suoi primi giorni a Napoli, sottolineando quanto abbia lavorato per arrivare in un club di questo livello: "Sono molto contento di essere qui, per me è un sogno.
Napoli, Alisson Santos ha un messaggio per i tifosi: «Felice di essere qui, ci vediamo allo stadio» – VIDEO
Alisson Santos ha mandato un messaggio ai tifosi del Napoli.
Silas (ex allenatore di Alisson Santos): “Sottoporta può già essere più efficace di Leao. Ha un tiro potente e buon dribbling”
Tanta curiosità intorno ad Alisson Santos, il nuovo acquisto del Napoli.
Argomenti discussi: Alisson Santos al Napoli: è da prendere al fanta? La quotazione e i suoi numeri; Napoli, Alisson Santos e Giovane: più Brasile per Conte; Durante: Alisson Santos ha tecnica e velocità, ma ha soprattutto ‘fame’; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti delle ultime ore di trattative.
Alisson Santos a Crc: Sono in un grande club. Rigore? Ero molto fiducioso. Conte? Ecco come mi trovo con luiAlisson Santos: Sono contento di essere qua. Il gruppo mi ha accolto molto bene. La sua intervista a Radio Crc ... mondonapoli.it
Alisson Santos felice per l'esordio: I miei primi passi a casa, grazie ai nostri tifosi!L'eliminazione dalla Coppa Italia brucia e non potrebbe essere altrimenti. Ma tra le macerie emotive lasciate dalla notte del Maradona, affiora anche qualche segnale che guarda oltre il risultato secc ... msn.com
Alisson Santos si è raccontato ai microfoni di Radio CRC: il nuovo attaccante del Napoli è super determinato a voler fare bene in azzurro L'esordio contro il Como gli ha regalato il primo assaggio del 'Maradona' e ora vuole fare sempre meglio Credi possa - facebook.com facebook
RT @Guidolino8: Schira: “Con i colpi Alisson Santos e Giovane il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna si gioca molto della sua repu… x.com
