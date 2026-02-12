Alisson Santos dichiarazioni importanti dopo l’esordio | Un sogno essere qui

Alisson Santos, il nuovo attaccante del Napoli, si è presentato ai microfoni di Radio CRC. Ha detto di essere felice di essere arrivato in squadra e di considerarlo un sogno realizzato. Santos ha spiegato di voler lavorare sodo e di essere pronto a crescere sotto la guida di Antonio Conte. Le sue parole trasmettono entusiasmo e voglia di dimostrare il suo valore in Italia.

Alisson Santos, volto nuovo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Dalle sue parole emergono entusiasmo, ambizione e una forte voglia di crescere sotto la guida di Antonio Conte. L’ex Sporting Lisbona, ha raccontato le emozioni dell’esordio al Maradona, il momento del rigore e il suo stile di gioco. Un quadro chiaro delle sue prime sensazioni in azzurro. Impatto con l’ambiente e emozioni azzurre. L’esterno brasiliano ha descritto con grande entusiasmo i suoi primi giorni a Napoli, sottolineando quanto abbia lavorato per arrivare in un club di questo livello: “Sono molto contento di essere qui, per me è un sogno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

