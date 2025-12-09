Un viaggio sonoro tra cinema e memoria | l’incanto del concerto dedicato a Vivaldi Sakamoto e Rota

Messinatoday.it | 9 dic 2025

Grande successo di pubblico e di emozioni per il concerto dedicato alla scrittura musicale per immagini di Paolo Vivaldi, incorniciata dai capolavori immortali di Ryuichi Sakamoto e Nino Rota, un omaggio a due Maestri dai quali il compositore e direttore d’orchestra romano ha tratto linfa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

