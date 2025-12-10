La mostra Confina Menti di Giko al museo Guttuso di Bagheria | un viaggio introspettivo tra luce e ombra
Dal 12 dicembre, il museo Guttuso di Bagheria ospita
Il museo Guttuso di villa Cattolica ospiterà dal 12 dicembre la mostra personale "Confina Menti" dell'artista Giacoma Venuti, in arte Giko.L'esposizione, già presentata con successo al Museo della Mafia di Salemi e a Parigi (quartiere di Montmartre), sarà inaugurata venerdì 12 dicembre 2025 alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La mostra "Confina Menti" di Giko al Museo Guttuso di Bagheria: un viaggio introspezione tra luce e ombra - " Confina Menti " presenta circa quaranta opere inedite realizzate da Giko durante il lungo periodo di lockdown. Secondo comune.bagheria.pa.it
