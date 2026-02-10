Agrigento ricorda Giovanni Palatucci il questore che salvò migliaia di vite

Ad Agrigento si sono svolte le commemorazioni per Giovanni Palatucci, il questore che durante la Seconda guerra mondiale aiutò a salvare molte vite. La cerimonia si è tenuta nella caserma della polizia “Domenico Anghelone”, dove amici e colleghi si sono riuniti per ricordare un uomo che ha lasciato un segno importante. Palatucci, già questore di Fiume, è stato premiato con la Medaglia d’oro al Merito civile e riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”.

Si è rinnovata anche ad Agrigento, nella sede della caserma della polizia di Stato “Domenico Anghelone”, la commemorazione dedicata a Giovanni Palatucci, ex questore reggente di Fiume e Medaglia d’oro al Merito civile, riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”.La ricorrenza del 10 febbraio viene.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Agrigento Giovanni Palatucci Ravenna omaggia Giovanni Palatucci: la cerimonia e un mosaico per l'ex questore che salvò la vita a migliaia di ebrei Questa mattina a Ravenna si è svolta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume che durante la Seconda guerra mondiale salvò migliaia di ebrei. Salvò cinquemila ebrei dal campo di sterminio, la Polizia ricorda il questore Giovanni Palatucci La Polizia di Perugia ha celebrato questa mattina l’81° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, il questore che salvò circa cinquemila ebrei dal campo di sterminio di Dachau. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Agrigento Giovanni Palatucci Argomenti discussi: Nel ricordo di Giovanni Palatucci, un convegno per sensibilizzare i giovani contro le discriminazioni; Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia e premi in memoria dell’eroe di Fiume; Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci; FOTO GALLERY La Polizia di Stato commemora Giovanni Palatucci. Polizia ricorda questore Palatucci, salvò centinaia di ebreiDomani la Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, che per salvare centinaia di ebrei dalla Shoah fu imprigionato nel campo di concentramento di Dachau dove morì di stenti il ... ansa.it A Trieste la polizia ricorda Palatucci nel Giorno della MemoriaUna corona d'alloro della Polizia è stata deposta stamani ai piedi della lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci all'interno del carcere del Coroneo a Trieste. La cerimonia è stata ... ansa.it Caltanissetta, “Giorno del Ricordo”: la Polizia ricorda Giovanni Palatucci e Luigi Bruno. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.