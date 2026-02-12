Aleksandar Stankovic | Con Chivu un rapporto speciale Difficile lasciare l’Inter | sogno di…

Aleksandar Stankovic rivela di aver avuto un rapporto speciale con Chivu e di aver trovato difficile lasciare l’Inter. Ora al Brugge, l’ex centrocampista serbo si confessa nello speciale di SkySport, spiegando i motivi della scelta e i sogni ancora vivi.

Aleksandar Stankovic. Aleksandar Stankovic, centrocampista ex Inter ora al Brugge, si racconta nello speciale di SkySport “Sulle orme del drago”, parlando del suo percorso personale e della scelta di lasciare Milano. “ Lui ha fatto il suo percorso (il padre Dejan, ndr), io il mio. Ora è il mio momento di andare per la mia strada “, spiega il figlio di Dejan Stankovic, che con l’ Inter ha vinto tutto. Il ragazzo racconta la difficoltà di separarsi dalla squadra nerazzurra: “ Ho avuto il coraggio di prendere una decisione difficile, lasciare casa, Milano, amici e famiglia, tutto, soprattutto lasciare l’Inter, la parte più difficile lasciare l’Inter “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il calciomercato dell'Inter si concentra anche sul reparto centrale, dove Aleksandar Stankovic sta confermando le aspettative.

Aleksandar Stankovic, attualmente al Bruges, dice di non pensarci al ritorno all’Inter.

