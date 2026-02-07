Quartararo tornerà in pista nei test in Thailandia. Dopo aver saltato alcune gare all’inizio della stagione, il pilota francese si prepara a tornare con la sua moto. La squadra spera che la sua presenza possa portare nuova carica e aiutare a migliorare le prestazioni, anche se resta da vedere come affronterà le prime sessioni di prova. La sua presenza è importante per il team e per i tifosi, che aspettano di vederlo in azione di nuovo.

Nel contesto delle attività pubbliche di inizio stagione, l’attenzione è rivolta alle condizioni fisiche dei piloti e alle conseguenze operative per i programmi di test e l’avvio del campionato. Fabio Quartararo è stato costretto ad abbandonare la scena di Sepang dopo una caduta che ha interessato la mano destra; non ha proseguito l’attività nei giorni successivi per preservare la salute e garantire una pronta disponibilità per i prossimi appuntamenti. Durante la prima giornata di prove a sepang, il pilota ha riportato un infortunio alla mano destra con una frattura al dito medio e sanguinamento marcato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Quartararo Test

Sul circuito di Sepang si sono aperti i primi test ufficiali della stagione.

Ultime notizie su Quartararo Test

MotoGP | Yamaha assicura che Quartararo tornerà nei test in ThailandiaInfortunato alla mano destra durante i test di Sepang, Fabio Quartararo tornerà in sella alla sua Yamaha V4 tra due settimane per gli ultimi test invernali a Buriram. msn.com

Beffa Quartararo: dito rotto, i suoi test sono finiti. Yamaha minimizza: Parti importanti già provateIl francese tornerà a casa per rimettersi in forze in vista della trasferta thailandese, che condurrà poi al primo GP della stagione ... formulapassion.it

I problemi di affidabilità del nuovo propulsore costringono la casa giapponese a fermare le moto durante i test MotoGP 2026. Quartararo operato al dito dopo una caduta, Rins lavora con limitazioni su ergonomia e ciclistica. La speranza è riposta nei motori ag facebook