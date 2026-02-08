Martín in pista in Thailandia | in attesa del medico per i test
La stagione 2026 prende forma con Jorge Martín che si prepara a testare la RS-GP26 in Thailandia. Il pilota spagnolo è già in pista a Buriram, aspettando il momento di sottoporsi ai controlli medici prima di scendere in pista. I test sono fondamentali per valutare le novità e migliorare la moto in vista delle prossime gare.
La stagione 2026 prende forma con Jorge Martín impegnato nel percorso di sviluppo della RS-GP26 e con l’attenzione rivolta ai test di Buriram, annunciati durante la presentazione stagionale a Kuala Lumpur. L’obiettivo è consolidare l’assetto e sfruttare i dati raccolti per proseguire il processo di adattamento al pacchetto Aprilia, in un contesto di crescita tecnica e competitiva. Martín ha espresso la volontà di analizzare in Thailandia le fasi di sviluppo della moto, rimarcando l’impegno di Aprilia nel processo di evoluzione. La fiducia nel potenziale della RS-GP26 resta centrale, con l’obiettivo di tornare a girare al 100% e di comprendere rapidamente i limiti e le possibilità offerte dal pacchetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
