L’Italia premia Albanese con una cittadinanza onoraria. Sindaci di diverse città gli hanno consegnato medaglie e riconoscimenti, quasi a voler sottolineare quanto sia amato nel paese. Albanese si trova spesso in Italia, dove ha un grande seguito e un medagliere di onorificenze che fa invidia agli ori olimpici. La sua presenza è costante, e le città non perdono occasione per riconoscerne il ruolo e l’affetto che suscita tra i cittadini.

In Italia ha un medagliere di cittadinanze onorarie appuntate al petto da sindaci rossi da fare invidia agli ori olimpici di Milano-Cortina. E lei, Francesca Albanese, sghignazza perché ha trovato la sinistra perfetta qui in Italia. Quella talmente ossessionata da Giorgia Meloni da lasciare il palcoscenico a lei. La quasi-avvocatessa che se ne va in giro per conferenze a insultare gli ebrei e accusare Israele di ogni male, spiegandoci che lei, e solo lei, sa la verità sul Medio Oriente. Il tutto sotto l'egida di quell'ormai baraccone anti occidentale chiamato Onu. Ma chissenefrega, tanto la simpatizzante di Hamas che fa l'occhiolino agli ayatollah iraniani - quelli che impiccano gli omosessuali e chiudono le donne in schiavitù -, sa come vanno le cose da Schlein e compagni ed è già pronta per prendersi la poltrona alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Albanese ha il mal francese

Argomenti discussi: Francesca Albanese alla Camera: La Palestina continua a essere distrutta e l'Italia è complice. E sulle sanzioni Usa attacca il governo Meloni; Contaminazioni Musicali 2026: Coez è il primo ospite al Teatro Romano; La polizia del NSW ha concesso ulteriori poteri prima della visita del presidente israeliano; L’Australia accusa un adolescente di minacce online alla visita del presidente israeliano.

Cosa ha detto Francesca Albanese contro Israele«Il fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo l’abbia armato, gli abbia fornito scuse politiche, copertura politica, sostegno economico e finanziario ... msn.com

Attacco ad Albanese e a chi critica Israele Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina Accuse false. Ricordate l’affaire Dreyfus Alfred Dreyfus, il capitano di stato maggiore francese, ebreo, condannato per alto tradimento nel 1894 Oggi Dreyfus è l’i - facebook.com facebook

Interviene anche l' @HuffPost francese: «una quarantina di macroniani chiede al capo della diplomazia francese di adoperarsi per le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, sulla base di una frase… ch x.com