Corriere dello Sport | Il Napoli ha il mal d’Africa

Il Napoli esamina nuove opportunità di rafforzamento, con un’attenzione rivolta al mercato africano e alle trasferte in Turchia. La strategia punta a individuare talenti e soluzioni utili alla crescita del team, mantenendo un approccio realistico e orientato alle esigenze della stagione in corso. Questa prospettiva internazionale rappresenta un elemento chiave nella pianificazione futura della squadra, senza tralasciare le opportunità offerte dai mercati emergenti.

"> L’ultima idea del Napoli arriva da lontano, con lo sguardo rivolto al Marocco e un orecchio teso verso la Turchia. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, sul tavolo della direzione sportiva azzurra è finito il nome di Youssef En-Nesyri, 28 anni, attaccante esperto e fisicamente strutturato, con un passato importante al Siviglia e un presente da protagonista al Fenerbahce. Nel club turco, guidato da Domenico Tedesco, En-Nesyri è uno dei riferimenti offensivi nella corsa al titolo contro il Galatasaray. In questo momento, però, l’attaccante è concentrato sulla Coppa d’Africa, dove sta brillando con il Marocco: suo il rigore decisivo nella semifinale contro la Nigeria di Osimhen, che ha proiettato la nazionale di Regragui in finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il mal d’Africa” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa l’irrinunciabile: rinnovo in vista e tentazioni dalla Coppa d’Africa” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli ha trovato il suo Ras” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli e i nomi caldi di questi giorni; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Juventus, per Rodriguez manca solo ok di Spalletti, a giugno Kessiè. Chiesa, c'è anche il Napoli; Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni. Corriere dello Sport: “Conte: «Ci sono molti allenatori protagonisti quindi…»” - Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli ha evitato qualsiasi riferimento a quanto accaduto ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Il Napoli non muore mai” - Più forte di tutto: delle assenze, delle difficoltà, della pressione di San Siro e persino del doppio svantaggio. napolipiu.com

Il Napoli ha problemi contro le “piccole”: già dieci punti persi - Il Napoli ha perso punti con quelle che vengono definite le "piccole" della Serie A; ieri ha pareggiato 0- ilnapolista.it

Corriere dello Sport Corriere della Sera Il Mattino mettono in discussione il fuorigioco di #Mazzocchi in #NapoliParma Forse, dico forse, qualcosa sta iniziando a muoversi. Mi dicono che 2 Procure indagano su arbitri e A.I.A. per presunte irregolarità, combine facebook

La prima pagina del Corriere dello Sport del 15 gennaio 2026 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.