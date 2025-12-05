Francese Albanese spunta il video che la inguaia | Era con Hamas Atroce

In queste ore sta circolando un filmato che ha riacceso il dibattito intorno alla figura di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, già al centro di discussioni per le sue posizioni sul conflitto in Medio Oriente. Le immagini, diffuse dal sito il Giornale, riguardano un evento del 2022 e hanno immediatamente alimentato nuove polemiche sul ruolo e sui rapporti dell’esperta con le fazioni palestinesi. Il video documenta la presenza della relatrice Onu alla conferenza intitolata “16 Years of Siege on Gaza: Impact and Prospects”, un appuntamento focalizzato sulle conseguenze dell’assedio sulla Striscia e sulle prospettive politiche e sociali future. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

