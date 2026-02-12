Alba Adriatica | Lungomare diviso tra alberi salvati al nord e abbattimenti contestati al sud

Alba Adriatica si trova al centro di una disputa sulla riqualificazione del suo lungomare. Da una parte, gli alberi piantati nel nord della città sono stati salvati, dall’altra, nel sud, molti sono stati abbattuti, scatenando proteste tra i cittadini. La differenza di decisioni ha acceso un acceso confronto tra chi vuole preservare il verde e chi chiede interventi più decisi. La questione divide anche le opinioni su cosa sia meglio per il futuro del lungomare.

Alba Adriatica, il Lungomare Diviso tra Scelte e Polemiche. Alba Adriatica è al centro di un acceso dibattito sulla riqualificazione del suo lungomare. L'inaugurazione del tratto nord ha evidenziato una marcata differenza di approccio rispetto alla zona sud, dove l'abbattimento di sessanta alberi ha sollevato dubbi sulla coerenza dell'amministrazione e sulla reale necessità dell'intervento. Il partito Noi Moderati chiede un riesame delle scelte e un maggiore coinvolgimento dei cittadini. Un Confronto Impietoso: Nord e Sud a Confronto. La vicenda del lungomare di Alba Adriatica ha rapidamente assunto i contorni di un caso studio sulle contraddizioni nella pianificazione urbana.

