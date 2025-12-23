Propaganda al capolinea al Sud sempre salari da fame | sono il 31% in meno rispetto al Centro-Nord

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, il divario economico tra Sud e Centro-Nord rimane evidente. I salari nel Mezzogiorno sono circa il 31% inferiori rispetto al resto del paese, evidenziando come le disparità siano ancora presenti e richiedano interventi concreti per una reale parità di opportunità.

Checché ne dica la propaganda meloniana il cammino perché il Mezzogiorno si metta in pari col resto del Paese continua a rimanere ancora lungo e tortuoso. Cresce lievemente nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie per abitante del Mezzogiorno che raggiunge 17,8mila euro (era 17,2mila euro nel 2023) ma si conferma il più basso del Paese: il suo valore è di poco inferiore al 70% di quello del Centro-Nord, dove si attesta a 25,9mila euro. E’ quanto indica l’Istat nel report sui conti economici territoriali, aggiungendo che nel 2024 il Pil in volume (+0,7% a livello nazionale) è aumentato dell’1% nel Nord-ovest, dello 0,8% nel Centro, dello 0,7% nel Mezzogiorno e dello 0,1% nel Nord-est. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Propaganda al capolinea, al Sud sempre salari da fame: sono il 31% in meno rispetto al Centro-Nord Leggi anche: Su educazione e inclusione, la povertà minorile cresce al Sud: ben 31,5 punti in meno rispetto al Nord Ovest. Leggi anche: Istat: reddito disponibile famiglie Sud -31% rispetto a Centro-Nord La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Propaganda al capolinea, al Sud sempre salari da fame: sono il 31% in meno rispetto al Centro-Nord. Una manovra nata nella propaganda della prudenza e della responsabilita' che si è rivelata inadeguata ed inutile per sostenere la crescita. Nulla per adeguare gli stipendi, nulla per sostenere famiglie ed imprese. La luna di miele, le balle della propaganda di - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.