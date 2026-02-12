Alatri Stasera parliamo di Musicaa modo mio Beethoven | il coraggio di vivere

Questa sera ad Alatri si parla di musica, in particolare di Beethoven e del suo coraggio di vivere. Alle 18, alla Biblioteca Comunale “L. Ceci”, si terrà un incontro con il compositore Antonio D'Antò, che racconterà la sua visione sulla figura del compositore tedesco. L’appuntamento fa parte della rassegna “Incontri intorno alla musica” e promette di essere un momento di confronto e passione per gli amanti delle note e delle storie di musica.

Sabato 21 febbraio alle ore 18:00 appuntamento presso la Biblioteca Comunale "L. Ceci" - Sala Conferenze “Carlo Costantini” con gli Incontri intorno alla musica con il compositore Antonio D'Antò. Questa volta il titolo sarà Beethoven: il coraggio di vivere a cura del maestro Marco Maria.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Alatri Musica Alatri, Stasera parliamo di musica ..a modo mio, Luigi Colacicchi 1976 - 2026 Stasera ad Alatri si parla di musica con un evento dedicato a Luigi Colacicchi, in occasione dei suoi 50 anni di attività. Alatri, "Stasera parliamo di musica… a modo mio-Ho fatto tredici", duo pianistico Il 10 gennaio alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Alatri, torna l’appuntamento “Stasera parliamo di musica… a modo mio”. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Alatri Musica Argomenti discussi: Alatri, un viaggio tra le note e la storia: Stasera parliamo di musica. Torniamo con un viaggio tra le note e la storia: "Stasera parliamo di musica" La grande musica torna protagonista ad Alatri con la XIII^ edizione 2026 della rassegna "Stasera parliamo di musica a modo mio". Il compositore Antonio D’Antò ci guiderà in un inc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.