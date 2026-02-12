Alatri Stasera parliamo di Musicaa modo mio Beethoven | il coraggio di vivere

Questa sera ad Alatri si parla di musica, in particolare di Beethoven e del suo coraggio di vivere. Alle 18, alla Biblioteca Comunale “L. Ceci”, si terrà un incontro con il compositore Antonio D'Antò, che racconterà la sua visione sulla figura del compositore tedesco. L’appuntamento fa parte della rassegna “Incontri intorno alla musica” e promette di essere un momento di confronto e passione per gli amanti delle note e delle storie di musica.

Sabato 21 febbraio alle ore 18:00 appuntamento presso la Biblioteca Comunale "L. Ceci" - Sala Conferenze "Carlo Costantini" con gli Incontri intorno alla musica con il compositore Antonio D'Antò. Questa volta il titolo sarà Beethoven: il coraggio di vivere a cura del maestro Marco Maria.

