Sorpresa ora Meloni e Macron fanno asse in Europa e piegano la Germania Così sono saltati i piani Ue su Ucraina e Mercosur – Il video

Sorpresa in Europa: Meloni e Macron uniscono le forze, mettendo sotto pressione la Germania. Questa alleanza sorprende i piani dell’UE su Ucraina e Mercosur, svelando nuovi equilibri politici. I due leader, storicamente antagonisti, dimostrano che a volte le convenienze superano le divergenze ideologiche, aprendo uno scenario inaspettato per il futuro dell’Europa.

Inutile nasconderlo, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron non si sono mai sopportati. Sono i punti di riferimento anche oltre i loro rispettivi Paesi di ideologie politiche diametralmente opposte e in questi anni si sono fatti volentieri più di uno sgambetto. Ma a sorpresa sono stati proprio loro ieri sera a Bruxelles a fare asse facendo saltare nell’arco di poche ore due operazioni molto ambiziose cui le istituzioni europee lavoravano da mesi: l’ accordo Ue-Mercosur o lo sblocco degli asset russi per finanziare l’Ucraina. Due progetti molto diversi, certo, ma che hanno in comune un fil rouge politico che ora appare davvero imbarazzante: erano le grandi scommesse su cui aveva puntato forte la Germania di Friedrich Merz (e Ursula von der Leyen ). 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Al summit Ue Meloni e Macron bloccano Mercosur, su Ucraina si tratta a oltranza

Leggi anche: Mercosur rinviato, l’Italia fa saltare i piani di Bruxelles. Il ruolo della strana coppia Macron-Meloni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Garlasco: l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula; Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este; Papa Leone XIV a sorpresa in Senato, ecco la dedica lasciata dal Pontefice; Sul Mercosur un trattore di traverso, Macron frena spalleggiato da Meloni. Che chiede a Lula di aspettare.

Mercosur, slitta firma dopo tensioni/ Cosa han deciso in Consiglio UE: Meloni con Macron, “serve più tempo” - Accordo Consiglio UE e Mercosur slitta a gennaio su richiesta di Italia e Francia: ira Lula e Merz, cosa succede mentre i trattori devastano Bruxelles ... ilsussidiario.net