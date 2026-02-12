Al teatro Off Off di Roma Guglielmo Poggi in scena con ‘Stanno arrivando’

Questa sera al teatro Off Off di Roma, Guglielmo Poggi porta in scena ‘Stanno arrivando’. Lo spettacolo, in programma il 17 e 18 febbraio, mette in scena la paura come filo conduttore delle nostre vite. Poggi interpreta un personaggio che si confronta con l’ansia e il timore di ciò che sta per arrivare, lasciando il pubblico a riflettere su come la paura possa influenzare le scelte e i momenti di ogni giorno.

(Adnkronos) – Cosa succede quando la paura diventa il filo conduttore delle nostre esistenze? E' la domanda al centro dello spettacolo 'Stanno arrivando', in programma al teatro Off off di Roma il 17 e 18 febbraio. Al centro della scena, Guglielmo Poggi in una pièce nata dall'idea di Umberto Marino che lo dirige in una.

