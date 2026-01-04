Stanno arrivando gli americani la telefonata di un papà venezuelano alla figlia a Roma
Un padre venezuelano chiama la figlia a Roma, raccontandole gli eventi recenti legati all’attacco statunitense che ha destituito il presidente Maduro. La conversazione rivela le ripercussioni della crisi politica nel paese e il coraggio di chi, come la figlia, ha lasciato il Venezuela per motivi politici. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto sulle conseguenze di eventi internazionali sulla vita di cittadini e famiglie venezuelane.
La storia di un padre che chiama la figlia, che ha lasciato il Paese per la sua attività politica, e le racconta l'attacco Usa che ha destituito il presidente Maduro: "Dopo l'attacco siamo scesi in piazza per sfidare il regime". 🔗 Leggi su Fanpage.it
