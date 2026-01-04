Stanno arrivando gli americani la telefonata di un papà venezuelano alla figlia a Roma

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un padre venezuelano chiama la figlia a Roma, raccontandole gli eventi recenti legati all’attacco statunitense che ha destituito il presidente Maduro. La conversazione rivela le ripercussioni della crisi politica nel paese e il coraggio di chi, come la figlia, ha lasciato il Venezuela per motivi politici. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto sulle conseguenze di eventi internazionali sulla vita di cittadini e famiglie venezuelane.

La storia di un padre che chiama la figlia, che ha lasciato il Paese per la sua attività politica, e le racconta l'attacco Usa che ha destituito il presidente Maduro: "Dopo l'attacco siamo scesi in piazza per sfidare il regime". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il video di Ronaldinho con la sciarpa del Ravenna fa esplodere i tifosi: “Stanno arrivando grandi cose”

Leggi anche: Al Rione Traiano quando si sente urlare “Mario!” significa che stanno arrivando i carabinieri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk». Zelensky a Washington.

stanno arrivando americani telefonata“Stanno arrivando gli americani”, la telefonata di un papà venezuelano alla figlia a Roma - La storia di un padre che chiama la figlia, che ha lasciato il Paese per la sua attività politica, e le racconta l'attacco Usa che ha destituito il presidente ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.