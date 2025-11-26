La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera | contraddizioni e sarcasmo in scena al Teatro Primo

La 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea del Teatro Primo di Villa San Giovanni prosegue con "La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera" (Produzione Babele Teatro), tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Ravasio, adattato e diretto da Nicola Alberto Orofino e interpretato da Roberta Amato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

