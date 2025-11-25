Ferrara Musica il Trio Nebelmeer in concerto al Teatro Comunale con due capolavori di Beethoven
Mercoledì 26 alle 20.30 prosegue la stagione di Ferrara Musica con il Trio Nebelmeer (nella foto di Vincent Lappartient), che al Teatro Comunale propone un concerto tutto dedicato a Ludwig van Beethoven, di cui verranno eseguiti i celebri Trio degli Spettri e Trio Arciduca.Vincitore di numerosi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
TRIO NEBELMEER Arthur Decaris violino, Albéric Boullenois violoncello, Loann Fourmental pianoforte Ferrara Musica Concertistica 25-26 Ferrara Musica merc.26 novembre 2025 ore 20.30 Ferrara, Teatro Comunale Teatro Comunale di Ferrara Scopri d - facebook.com Vai su Facebook
