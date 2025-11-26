Il Teatro per le famiglie al Ferrari di Camposampiero va in scena Tocut Io sono io

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la rassegna Il Teatro per le famiglie La Piccionaia propone al Teatro Ferrari di Camposampiero in doppia recita, sabato 29 e domenica 30 novembre, sempre alle 16: “Tocut. Io sono io”, di e con Alessandro Maione liberamente tratto da “Pezzettino” di Leo Lionni.Lo spettacolo“Tocut” – dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

teatro famiglie ferrari camposampieroIl Teatro per le famiglie, al Ferrari di Camposampiero va in scena "Grammatica della fantasia. il museo degli errori" - Per la rassegna Il Teatro per le famiglie La Piccionaia propone, domenica 23 novembre, ore 16, al Teatro Ferrari di Camposampiero “Grammatica della Fantasia. Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Famiglie Ferrari Camposampiero