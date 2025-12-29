Premio Marrucino a gennaio la nona edizione della rassegna di teatro amatoriale

A gennaio torna al Teatro Marrucino la nona edizione del Premio Marrucino, la rassegna di teatro amatoriale. Un appuntamento che mette in evidenza la passione e la creatività degli attori amatoriali, offrendo uno spazio di confronto tra tradizione e innovazione teatrale. L’evento rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale e promuovere il teatro come forma di espressione comunitaria.

Un lungo viaggio nel segno della passione, della tradizione e dell'innovazione teatrale quello proposto dal teatro Marrucino con la nona edizione della rassegna di teatro amatoriale "Premio Marrucino". Nove gli spettacoli complessivi in cartellone, otto in concorso e uno spettacolo finale fuori.

PALCOSCENICO Premio Marrucino 2026: nove spettacoli, cinque mesi di teatro e compagnie da tutta Italia al @TeatroMarrucino di #Chieti. @ladolcevitamag_ #LaDolceVitaMagazine #PremioMarrucino x.com

