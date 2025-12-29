Premio Marrucino a gennaio la nona edizione della rassegna di teatro amatoriale

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio torna al Teatro Marrucino la nona edizione del Premio Marrucino, la rassegna di teatro amatoriale. Un appuntamento che mette in evidenza la passione e la creatività degli attori amatoriali, offrendo uno spazio di confronto tra tradizione e innovazione teatrale. L’evento rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale e promuovere il teatro come forma di espressione comunitaria.

Un lungo viaggio nel segno della passione, della tradizione e dell’innovazione teatrale quello proposto dal teatro Marrucino con la nona edizione della rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino”. Nove gli spettacoli complessivi in cartellone, otto in concorso e uno spettacolo finale fuori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

premio marrucino a gennaio la nona edizione della rassegna di teatro amatoriale

© Chietitoday.it - Premio Marrucino, a gennaio la nona edizione della rassegna di teatro amatoriale

Leggi anche: Ecco la rassegna di teatro amatoriale

Leggi anche: Bucine. Chiude la Rassegna di Teatro Amatoriale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

premio marrucino gennaio nonaTeatro Marrucino, presentata la IX Edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale “Premio Marrucino” 2026 - Teatro Marrucino, presentata la IX Edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale “Premio Marrucino” 2026 ... politicamentecorretto.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.