Gianmarco Saurino e Anna Valle in scena al teatro Marrucino con Scandalo

Questo spettacolo, in programma al teatro Marrucino di Chieti, vede protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino. La rappresentazione “Scandalo” si terrà nel fine settimana, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento culturale e teatrale. Le date sono sabato 31 gennaio alle 21 e domenica 1 febbraio alle 17, in un contesto che valorizza l’arte e la recitazione italiana.

Approfondimenti su Gianmarco Saurino

Ultime notizie su Gianmarco Saurino

ANNA VALLE E GIANMARCO SAURINO PORTANO IN SCENA SCANDALO, UNO SPETTACOLO DI IVAN COTRONEOpoliticamentecorretto.com - ANNA VALLE E GIANMARCO SAURINO PORTANO IN SCENA SCANDALO, UNO SPETTACOLO DI IVAN COTRONEO ... politicamentecorretto.com

Una commedia tra tabù e pregiudizi. Anna Valle al Rossini con ScandaloAnna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti dopodomani alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova di Scandalo , nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Lo spettacolo – prop ... ilrestodelcarlino.it

Nell’ultimo episodio di MUBI Podcast Voci Italiane Contemporanee, condotto da Maria Chiara Giannetta e prodotto in collaborazione con @choramedia, abbiamo dialogato con Vanessa Scalera e Gianmarco Saurino. In questa puntata esploriamo come il ritor - facebook.com facebook

In tantissimi per ascoltare Voci da Gaza, reading da La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite di Samar Yazbek. Grazie a Sonia Bergamasco, Paola Caridi, Donatella Finocchiaro, Maria Chiara Giannetta, Fabrizio Gifuni, Lucia Mascino, Gianmarco Sa x.com