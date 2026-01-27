Gianmarco Saurino e Anna Valle in scena al teatro Marrucino con Scandalo

Questo spettacolo, in programma al teatro Marrucino di Chieti, vede protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino. La rappresentazione “Scandalo” si terrà nel fine settimana, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento culturale e teatrale. Le date sono sabato 31 gennaio alle 21 e domenica 1 febbraio alle 17, in un contesto che valorizza l’arte e la recitazione italiana.

Anna Valle e Gianmarco Saurino sono protagonisti, al teatro Marrucino di Chieti, di “Scandalo”, in scena sabato 31 gennaio, alle ore 21, e domenica 1 febbraio, alle ore 17.30. Lo spettacolo di Ivan Cotroneo, che cura anche la regia - oltre ai due protagonisti, vede la partecipazione di Orsetta.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

