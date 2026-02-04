Una inquilina dell’Erap di Borgo Santa Maria si sfoga: “L’umidità in casa mia non scende mai sotto il 65%. Vivere qui è un incubo”. Michela Guiducci, che abita nell’alloggio popolare da 15 anni, denuncia le condizioni igieniche insostenibili. La muffa e l’umidità hanno trasformato la sua quotidianità in un vero problema di salute.

In casa di Michela Guiducci l’aria è molto più che pesante. "L’umidità non scende mai sotto il 65%: il nostro medico di famiglia ha detto che è un ambiente malsano" osserva Guiducci, affidataria da 15 anni dell’alloggio popolare di proprietà Erap, in via Monte Amiata 1 a Borgo Santa Maria. Guiducci ci accoglie nel soggiorno di casa, dove ha posizionato il letto di uno dei due figli, il più piccolo. La muffa alle pareti, nella sala da pranzo, affiora nonostante la stufa a pellet accesa. "Quest’ambiente è malsano per mio marito, invalido al 100%, già finito in ospedale per polmonite – testimonia Gabucci –, ma è malsano anche per i miei due figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta di una inquilina Erap: "Muffa e umidità al 65 per cento. Vivere qui ormai è un incubo"

Approfondimenti su Erap Borgo Santa Maria

Roma, 31 gennaio 2026 – La muffa e la condensa continuano a essere un problema comune nelle case italiane.

Se l'umidità e la muffa nel bagno rappresentano un problema ricorrente, esiste un metodo semplice ed economico per migliorare la situazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Erap Borgo Santa Maria

Argomenti discussi: Guerriglia urbana tra le strade di Torino; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Manca il personale, bambini costretti a farsela addosso: la protesta in un asilo di Roma; Minneapolis: solidarietà della FLC CGIL per la storica manifestazione contro le violenze dell’ICE.

Treno aeroporto-stazione, la protesta di una pendolare: Ogni mattina viaggiamo stipati come sardineVorrei segnalare una situazione davvero critica che si verifica ogni mattina sul treno da aeroporto a Palermo Centrale delle 07:01 (da Capaci). Come pendolare abituale, sono costretta a viaggiare in c ... palermotoday.it

Alberi, piano di abbattimento per 224 piante pericolanti. Protesta in strada: «La sicurezza è fondamentale, ma il metodo è sbagliato»MONTEGROTTO TERME (PADOVA) - Monta la protesta per il piano di abbattimento di 224 alberi giudicati pericolanti che è stato avviato lunedì in varie zone del centro di ... ilgazzettino.it