Al-Hilal scelta shock di Inzaghi | fuori Darwin Nunez e Pablo Marí dalla lista per il campionato

Al-Hilal ha sorpreso tutti escludendo Darwin Núñez e Pablo Marí dalla lista dei giocatori per il campionato. La decisione arriva mentre il tecnico Simone Inzaghi cerca di adattare la squadra alle restrizioni imposte dalla lega, che limita il numero di stranieri in rosa. La scelta ha fatto discutere, soprattutto perché entrambi sono tra i nomi più importanti della rosa. La società ha preferito optare per altri elementi, lasciando fuori due dei suoi acquisti più costosi. La decisione si inserisce in un contesto di scelte difficili e strategie legate alle reg

Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Infortunio De Ketelaere, arrivano buone notizie! Intervento riuscito per il nerazzurro, la nota del club Italia, Gattuso fa tappa alla Lazio: i nomi in corsa per una possibile convocazione. Le ultimissime Pulisic svela: «La cosa che preferisco? Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra» Stankovic si racconta: «Non servono tante parole per l’Inter: è un amore unico ed è una cosa che non potrò mai nascondere» Nuovo allenatore Nottingham Forest: scelto il sostituto di Dyche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Al-Hilal, scelta shock di Inzaghi: fuori Darwin Nunez e Pablo Marí dalla lista per il campionato Approfondimenti su Al Hilal Inzaghi Al-Hilal, scure Inzaghi: fuori Darwin Nuñez e Pablo Marì Il tecnico dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi, ha deciso di escludere Darwin Nuñez e Pablo Marì dalla lista dei giocatori per la Saudi Pro League. Calciomercato Juve: svolta per Darwin Nunez! Cambia tutto dopo l’arrivo di Benzema all’Al-Hilal. Ecco cosa sta succedendo La Juventus si muove sul mercato in modo deciso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Al Hilal Inzaghi Inzaghi fa fuori Darwin Nunez e Pablo Marì dalla lista dell'Al-Hilal per il campionato: i motivi della clamorosa sceltaLa scelta clamorosa del tecnico ... msn.com Osimhen, offerta shock dell'Al Hilal di Inzaghi: il Napoli aspetta il sìVictor Osimhen è tornato a casa, in Nigeria, per riposarsi e ricaricare le pile, ma anche per fare beneficenza. Sorridente, tranquillo, tra serate con amici, tappe nei luoghi d’infanzia, l’affetto di ... corrieredellosport.it Darwin Nunez, non c'è l'accordo con il Fenerbahçe: i dettagli di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.