Al-Hilal scure Inzaghi | fuori Darwin Nuñez e Pablo Marì

Il tecnico dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi, ha deciso di escludere Darwin Nuñez e Pablo Marì dalla lista dei giocatori per la Saudi Pro League. La scelta sorprende e segna la fine anticipata della loro stagione in campionato. Entrambi non saranno disponibili per le prossime partite, lasciando il club a dover riorganizzare la squadra senza di loro.

Clamorosa epurazione in casa Al-Hilal. Il tecnico Simone Inzaghi ha ufficializzato l'esclusione di Darwin Nuñez e Pablo Marì dalla lista per la Saudi Pro League, mettendo fine con anticipo alla loro stagione in campionato. La decisione, ratificata nelle ultime ore presso il Comitato per il Professionismo della Federcalcio saudita, è stata resa necessaria dal ferreo limite degli otto stranieri over 21 tesserabili, costringendo il club di Riad a tagli eccellenti per far spazio ai nuovi innesti. L'esclusione più pesante è senza dubbio quella del centravanti uruguaiano, prelevato in estate dal Liverpool per una cifra monstre di 53 milioni di euro (più 12 di bonus).

