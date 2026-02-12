Al Festival di Sanremo arrivano 3000 ranuncoli per sostenere il Nuovo Gaslini

Durante il Festival di Sanremo 2026, alcune persone hanno portato 3000 ranuncoli Pon Pon “Giannina” per sostenere il nuovo ospedale Gaslini. Le piante sono state donate da Biancheri Creazioni e saranno messe in vendita per raccogliere fondi. La presenza dei ranuncoli ha attirato l’attenzione tra i partecipanti e il pubblico, diventando un simbolo di solidarietà durante la manifestazione.

In occasione del Festival di Sanremo 2026, per sostenere la costruzione del nuovo ospedale Gaslini, saranno in vendita 3000 ranuncoli Pon Pon “Giannina”, ibridati e donati da Biancheri Creazioni. Durante il Festival sarà presente un punto Gaslini in via Escoffier, vicino alla statua di Mike Bongiorno, dove i cittadini potranno acquistare i ranuncoli scoprendo il nuovo progetto dell'ospedale e incontrando volontari e testimonial. Il ranuncolo “Giannina” è stato presentato a Euroflora 2025 in una speciale installazione al Padiglione Blu del Waterfront di Levante, ricevendo due premi dalla floralie internazionale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Rasha e Omer sono arrivati a Sanremo proprio mentre il Festival è in pieno svolgimento.

Mara Sattei, in attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, annuncia il suo nuovo album,

