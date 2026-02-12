Rasha e Omer sono arrivati a Sanremo proprio mentre il Festival è in pieno svolgimento. Giovedì 26 febbraio, i due sono stati ospiti di una cena di gala, attirando l’attenzione di molti presenti. La loro visita ha fatto discutere tra gli organizzatori e i fan, curiosi di sapere cosa faranno durante il resto della permanenza in città.

Rasha e Omer arrivano a Sanremo durante il Festival, tutti i dettagli

