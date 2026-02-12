Al centro commerciale grande festa di Carnevale con l' Arlecchino Party

Domenica 15 febbraio, il centro commerciale Montefiore si trasforma in un palcoscenico di Carnevale con l'Arlecchino Party. Dalle 16.30, bambini e famiglie si riuniscono per divertirsi tra giochi e spettacoli, in un pomeriggio di festa e allegria.

Domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 16.30, il Centro Montefiore ospita l'Arlecchino Party, un evento pensato per tutta la famiglia, ricco di animazione e attività dedicate ai più piccoli. Il pomeriggio, per l'occasione, sarà interamente dedicato al divertimento con laboratori di decorazione dolcetti, teatro dei burattini, sfilate in maschera, palloncini modellabili e premi finali. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.centromontefiore.it. Al via la nuova rassegna culturale della banca, si parte con il volume "Lascia che la felicità ti accada" di Ana Maria Sepe e Anna De Simone🔗 Leggi su Cesenatoday.it

