Festa colorata a Nardò | Carnevale 26 con baby party per tutta la famiglia

Nardò si appresta ad accogliere “Carnevale 26”, un evento pensato per tutta la famiglia. Domenica 25 gennaio, la città sarà animata da un programma che combina divertimento, colori e momenti di festa, offrendo un’occasione di incontro e svago per bambini e adulti. Un appuntamento che si inserisce nel calendario cittadino, promuovendo la convivialità e la partecipazione condivisa.

NARDO’ – La città di Nardò si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’allegria, dei colori e del divertimento con “Carnevale 26”, l’evento dedicato a grandi e piccoli che si terrà domenica 25 gennaio. Protagonista della giornata sarà il Baby Party, pensato per coinvolgere i più piccoli in un’atmosfera magica e festosa, ma capace di divertire anche genitori e accompagnatori. Tra colori, musica e animazione, il Carnevale trasformerà la zona in un vero e proprio villaggio del divertimento. L’evento, adatto a tutta la famiglia, offrirà momenti di intrattenimento per bambini di ogni età, creando un’occasione speciale per stare insieme e celebrare il periodo del Carnevale nel cuore della città. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

