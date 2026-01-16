Festa colorata a Nardò | Carnevale 26 con baby party per tutta la famiglia
Nardò si appresta ad accogliere “Carnevale 26”, un evento pensato per tutta la famiglia. Domenica 25 gennaio, la città sarà animata da un programma che combina divertimento, colori e momenti di festa, offrendo un’occasione di incontro e svago per bambini e adulti. Un appuntamento che si inserisce nel calendario cittadino, promuovendo la convivialità e la partecipazione condivisa.
NARDO’ – La città di Nardò si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’allegria, dei colori e del divertimento con “Carnevale 26”, l’evento dedicato a grandi e piccoli che si terrà domenica 25 gennaio. Protagonista della giornata sarà il Baby Party, pensato per coinvolgere i più piccoli in un’atmosfera magica e festosa, ma capace di divertire anche genitori e accompagnatori. Tra colori, musica e animazione, il Carnevale trasformerà la zona in un vero e proprio villaggio del divertimento. L’evento, adatto a tutta la famiglia, offrirà momenti di intrattenimento per bambini di ogni età, creando un’occasione speciale per stare insieme e celebrare il periodo del Carnevale nel cuore della città. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Grande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembre
Leggi anche: Festa parrocchiale Santa Famiglia a Nardò
Carnevale 2025: quando inizia e finisce la festa più colorata dell’anno - Già nell’antica Roma, esistevano feste come i Saturnali, durante i quali gli schiavi erano temporaneamente liberi e i ruoli ... iodonna.it
Carnevale in piazza Sant'Agostino: festa il 4 marzo - Arezzo, 26 febbraio 2025 – Ultimo di carnevale in piazza Sant'Agostino. lanazione.it
Il Carnevale è confermato, festa con i Dinsieme - Resta confermata per oggi la festa della ‘Città di Carnevale 2025’, l’atteso evento che animerà il centro falconarese. ilrestodelcarlino.it
Tutto quasi pronto per la festa più colorata e allegra dell'anno: il Carnevale di Supersano. Vestiti stupendi realizzati a mano, opere in carta pesta, bellezza di temi e significati sapranno stupirvi anche quest'anno. Non mancheranno poi gli unici spettacoli realizz - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.