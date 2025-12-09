Grande Festa di Natale al Baby Party | appuntamento il 16 dicembre

Lecceprima.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre Nardò si anima con la Grande Festa di Natale al Baby Party, un evento pensato per portare gioia e spirito natalizio ai più piccoli e alle loro famiglie. Un'occasione unica per condividere momenti di allegria, divertimento e tradizione in un'atmosfera festosa e accogliente.

NARDO' - Il periodo più magico dell’anno si avvicina e Baby Party ha preparato un evento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L’appuntamento è per il 16 dicembre, un pomeriggio ricco di attività, giochi e sorprese pensato per immergere i più piccoli nell’atmosfera natalizia. Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Buon compleanno al Dynamo Camp, una grande festa per cinquemila

La festa nazionale di Forza Italia: "Dalla Maremma grande adesione. Ne siamo molto soddisfatti"

Esotika: ancora una grande festa per le famiglie aretine

grande festa natale baby“Natale in Festa”: le Ville Tuscolane unite per il primo grande evento natalizio diffuso ai Castelli Romani - Per la prima volta, un'eccezionale rete di dimore storiche e luoghi della cultura dei Castelli Romani unisce le forze per presentare "NATALE IN FESTA", un ... Lo riporta castellinotizie.it