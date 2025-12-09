Grande Festa di Natale al Baby Party | appuntamento il 16 dicembre
Il 16 dicembre Nardò si anima con la Grande Festa di Natale al Baby Party, un evento pensato per portare gioia e spirito natalizio ai più piccoli e alle loro famiglie. Un'occasione unica per condividere momenti di allegria, divertimento e tradizione in un'atmosfera festosa e accogliente.
NARDO' - Il periodo più magico dell’anno si avvicina e Baby Party ha preparato un evento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L’appuntamento è per il 16 dicembre, un pomeriggio ricco di attività, giochi e sorprese pensato per immergere i più piccoli nell’atmosfera natalizia. Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
