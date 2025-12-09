Grande Festa di Natale al Baby Party | appuntamento il 16 dicembre

Il 16 dicembre Nardò si anima con la Grande Festa di Natale al Baby Party, un evento pensato per portare gioia e spirito natalizio ai più piccoli e alle loro famiglie. Un'occasione unica per condividere momenti di allegria, divertimento e tradizione in un'atmosfera festosa e accogliente.

NARDO' - Il periodo più magico dell’anno si avvicina e Baby Party ha preparato un evento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L’appuntamento è per il 16 dicembre, un pomeriggio ricco di attività, giochi e sorprese pensato per immergere i più piccoli nell’atmosfera natalizia. Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Buon compleanno al Dynamo Camp, una grande festa per cinquemila

La festa nazionale di Forza Italia: "Dalla Maremma grande adesione. Ne siamo molto soddisfatti"

Esotika: ancora una grande festa per le famiglie aretine

Grande festa per la Fraternità OFS di Grosseto San Francesco! Durante la S. Messa per la celebrazione dell'Immacolata Concezione di Maria, otto novizi hanno emesso la propria Professione Perpetua nell'Ordine ed il resto della Fraternità ha rinnovato la prop - facebook.com Vai su Facebook

“Natale in Festa”: le Ville Tuscolane unite per il primo grande evento natalizio diffuso ai Castelli Romani - Per la prima volta, un'eccezionale rete di dimore storiche e luoghi della cultura dei Castelli Romani unisce le forze per presentare "NATALE IN FESTA", un ... Lo riporta castellinotizie.it