Ruba vestiti con la borsa schermata per oltre 500 euro | denunciata 51enne a Montano Lucino

Una donna di 51 anni, di nazionalità cubana e senza fissa dimora, è stata denunciata a Montano Lucino per aver rubato vestiti per oltre 500 euro utilizzando una borsa schermata. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 12 dicembre 2025, quando i carabinieri di Lurate Caccivio sono intervenuti per fermare il furto.

Nel pomeriggio del 12 dicembre 2025, intorno alle 14, i carabinieri della stazione di Lurate Caccivio hanno denunciato in stato di libertà una donna di 51 anni, di nazionalità cubana, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.La donna è stata fermata all’interno di un punto vendita. Quicomo.it Como, col trucco della borsa schermata ruba oltre 500 euro in vestiti al centro commerciale: fa poca strada - Nel pomeriggio di ieri 12 dicembre 2025 alle 14, i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio hanno denunciato in stato di libertà una 51enne di nazionalità cubana, senza fissa dimora e irregolare ... comozero.it

Bologna, fermati in tangenziale con 2.300 euro di prodotti rubati al supermercato: «Usavano una borsa schermata» - Nel pomeriggio del 6 agosto scorso, tre persone sono state fermate e denunciate per furto in concorso dagli agenti ... corrieredibologna.corriere.it

Non è un segreto che Kate Middleton sia tra i reali meglio vestiti. Con il suo stile ultra-femminile ed elegante, non smette mai di stupire. La prova è che ogni volta che indossa un capo elegante, questo va a ruba. Tanto che alcuni marchi hanno già dovuto chiud - facebook.com facebook

© Quicomo.it - Ruba vestiti con la borsa schermata per oltre 500 euro: denunciata 51enne a Montano Lucino

Il trucco della borsa schermata per rubare magliette da 500 euro e cappellini in via Montenapoleone

Video Il trucco della borsa schermata per rubare magliette da 500 euro e cappellini in via Montenapoleone Video Il trucco della borsa schermata per rubare magliette da 500 euro e cappellini in via Montenapoleone