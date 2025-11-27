Ruba vestiti al centro commerciale di Navacchio | sorpreso e arrestato

Nella mattinata dello scorso 25 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cascina hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario di 39 anni per tentato furto aggravato.L'intervento è scattato intorno alle ore 12, in seguito a una segnalazione pervenuta al Numero Unico di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ruba vestiti al centro commerciale di Navacchio: sorpreso e arrestato

