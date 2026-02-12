Aiutarono super latitante a nascondersi a Genova | chi sono i tre arrestati

Questa mattina a Genova sono stati arrestati tre uomini, Antonio Serratore, Domenico Ceravolo e Rocco Spagnolo. Sono accusati di aver aiutato Pasquale Bonavota, il latitante e boss della ‘ndrangheta di Sant’Onofrio, a nascondersi. Il gip ha firmato l’ordine di fermo, e ora si attendono chiarimenti su come abbiano facilitato la fuga del capoclan.

Secondo le indagini, Serratore avrebbe fornito supporto materiale a Bonavota organizzando la consegna di cibo e medicinali tramite terzi. Al latitante avrebbe consegnato personalmente un cellulare per conversazioni riservate a Genova e inviato due trasferimenti di denaro nel 2021, rispettivamente di 600 e 640 euro, camuffando i pagamenti con documenti di altre persone. Proprio a Genova, infatti, si nascondeva Bonavota dopo essersi reso irreperibile nel 2018. L'uomo - allora inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell'Interno - era stato condannato in primo grado a 28 anni di reclusione, ma successivamente assolto in Appello, con decisione confermata dalla Cassazione.

