Blitz del Ros | aiutarono super latitante a nascondersi a Genova tre persone arrestate

I carabinieri del Ros hanno arrestato tre persone che aiutavano il super latitante Pasquale Bonavota. Avevano affittato una casa a Genova per nasconderlo, fornendogli supporto logistico e materiale. Bonavota, arrestato nel 2023 mentre pregava nella cattedrale di San Lorenzo, trovava così un rifugio sicuro grazie a loro.

Avevano aiutato Pasquale Bonavota mentre era ricercato: fu poi sorpreso e arrestato nella cattedrale di San Lorenzo, mentre pregava Avevano preso in affitto una casa a Genova per garantire un “covo” a Pasquale Bonavota (arrestato nel 2023 mentre pregava nella cattedrale di San Lorenzo) mentre era latitante, garantendogli supporto logistico e materiale: per questo, tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Ros con l'accusa di favoreggiamento personale aggravato dal metodo mafioso. I tre si trovavano già in carcere per altra causa. Il blitz, con l'aiuto dei comandi provinciali dei carabinieri di Catanzaro e Reggio Calabria, è scattato stamattina, in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nella notte, i carabinieri dei reparti speciali e il Ros di Padova hanno arrestato un latitante ex membro della mala del Brenta durante un blitz a Montebelluna.

