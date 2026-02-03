Tre giovani sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione di Askatasuna. La polizia ha identificato e fermato i sospetti dopo una colluttazione in strada, durante la quale un agente è stato aggredito. Ora si indaga sui ruoli di ciascuno e sulle responsabilità dell’accaduto.

La manifestazione di sabato è stata la mobilitazione più grande organizzata in seguito alla decisione di sgomberare il centro sociale Askatasuna di Torino, presa dal ministero dell’Interno dopo una serie di disordini verificatisi a fine novembre scorso. L’evento, inizialmente pacifico, si è poi trasformato, sfociando in una serie di scontri violenti. Intorno alle 18:00, un gruppo di persone con il volto coperto ha iniziato a lanciare petardi, fumogeni e bombe carta contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni e acqua sparata dagli idranti. Al momento sarebbero 24 i manifestanti denunciati e 3 i giovani finiti in manette. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Askatasuna, chi sono i tre arrestati per gli scontri durante la manifestazione

La procura di Torino ha chiesto il carcere per i tre uomini arrestati dopo gli scontri del 31 gennaio durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

Askatasuna, Torino blindata per il corteo di protesta contro lo sgombero

