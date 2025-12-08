ChatGPT e stalking l' AI ha incitato un podcaster misogino a perseguitare più di dieci donne

Nell'ultimo caso inquietante legato al comportamento della tecnologia, il chatbot di OpenAI ha incoraggiato un 31enne a continuare a molestare le sue vittime. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - ChatGPT e stalking, l'AI ha incitato un podcaster misogino a perseguitare più di dieci donne

