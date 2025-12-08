Brescia è ai domiciliari ma continua a spacciare | per lui si riaprono le porte del carcere

Brescia, 8 dicembre 2025 – Ha continuato a spacciare ai clienti nonostante fosse agli arresti domiciliari in casa sua a Brescia, per lo stesso reato. Ora sarà allontanato dal territorio nazionale per decisione del Questore Paolo Sartori. L’uomo è un tunisino di 54 anni, più volte recidivo. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato sono andati a casa sua per accompagnarlo in carcere, dato che durante una perquisizione domiciliare eseguita nel mese di novembre, nonostante fosse obbligato a stare in casa e impossibilitato a ricevere ospiti, è stato trovato con della droga. Anche stavolta ne aveva: eroina e cocaina già suddivisa in dosi e pronta da essere venduta agli assuntori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

