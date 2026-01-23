L’Ambrosiano scalda i motori Tra spettacoli e novità

L’Ambrosiano si prepara a vivere un periodo di festeggiamenti, con eventi e novità che coinvolgono Milano e i Comuni dell’Arcidiocesi. Questa tradizione, che si distingue per la sua durata prolungata rispetto al resto d’Italia, dà il via a un calendario ricco di iniziative, tra spettacoli e celebrazioni, offrendo alla comunità un’occasione di incontro e di valorizzazione delle radici locali.

A Milano, e nella maggior parte dei Comuni che fanno parte dell'Arcidiocesi milanese, si festeggia il carnevale Ambrosiano, che prolunga di quattro giorni rispetto al resto d'Italia. Atelier Teatro dal 13 al 25 febbraio, per la sessione 'Il mercato dei saltimbanchi', celebra la settima edizione de 'Le mille e una piazza', festival di teatro popolare delle periferie milanesi per il carnevale ambrosiano. Tante le novità per il Festival che riporta in piazza spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età. Il progetto si avvale del patrocinio del Comune di Milano e del sostegno dei 9 municipi della città.

