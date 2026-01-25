Se nel buio avrai paura arriva al Maximall tra gli attori la piccola Maria Ludovica D’Amato di Castel San Lorenzo

È in arrivo al Maximall il film “Se nel buio avrai paura”, con la partecipazione della giovane attrice Maria Ludovica D’Amato di Castel San Lorenzo. La pellicola propone una narrazione coinvolgente e riflessiva, interpretata da un cast di talento. Un’occasione per assistere a un’opera che unisce sensibilità e qualità cinematografica, offrendo uno sguardo autentico su tematiche profonde.

Arriva nelle sale cinematografiche “Se nel buio avrai paura”, il film che vede tra le attrici la piccola Maria Ludovica D’Amato originaria di Castel San Lorenzo. In particolare, la proiezione è in programma presso il Cinema del Maximall di Pontecagnano, il 6 febbraio, alle ore 18:45: la famiglia.🔗 Leggi su Salernotoday.it

