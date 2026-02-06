San Lorenzo vive nella paura | una scia di aggressioni e nessuna misura restrittiva per il 22enne
Il quartiere San Lorenzo a Roma è sulle spine. Negli ultimi giorni, si sono moltiplicate le aggressioni che coinvolgono un giovane tunisino di 22 anni, senza fissa dimora e con problemi psichiatrici. La paura cresce tra i residenti, che chiedono più controlli e misure più dure. Finora, però, nessuna restrizione è stata applicata al ragazzo. La situazione resta tesa e molti si chiedono cosa si possa fare per riportare la calma.
Il quartiere San Lorenzo, a Roma, vive giorni di forte tensione dopo una serie di aggressioni che hanno avuto come protagonista un giovane di 22 anni, cittadino tunisino, senza dimora e con problemi psichiatrici. Nonostante i numerosi episodi di violenza denunciati dai residenti, il ragazzo risulta attualmente libero, una condizione che alimenta paura e indignazione tra chi vive e lavora nella zona. Negli ultimi giorni, la situazione è precipitata. Lunedì scorso una donna è stata colpita con un pugno al volto in via dei Dalmati mentre era in compagnia del figlio di dieci anni. L’aggressione le ha causato gravi fratture facciali: la vittima è stata trasportata al pronto soccorso e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
