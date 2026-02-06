Il quartiere San Lorenzo a Roma è sulle spine. Negli ultimi giorni, si sono moltiplicate le aggressioni che coinvolgono un giovane tunisino di 22 anni, senza fissa dimora e con problemi psichiatrici. La paura cresce tra i residenti, che chiedono più controlli e misure più dure. Finora, però, nessuna restrizione è stata applicata al ragazzo. La situazione resta tesa e molti si chiedono cosa si possa fare per riportare la calma.

Il quartiere San Lorenzo, a Roma, vive giorni di forte tensione dopo una serie di aggressioni che hanno avuto come protagonista un giovane di 22 anni, cittadino tunisino, senza dimora e con problemi psichiatrici. Nonostante i numerosi episodi di violenza denunciati dai residenti, il ragazzo risulta attualmente libero, una condizione che alimenta paura e indignazione tra chi vive e lavora nella zona. Negli ultimi giorni, la situazione è precipitata. Lunedì scorso una donna è stata colpita con un pugno al volto in via dei Dalmati mentre era in compagnia del figlio di dieci anni. L’aggressione le ha causato gravi fratture facciali: la vittima è stata trasportata al pronto soccorso e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - San Lorenzo vive nella paura: una scia di aggressioni e nessuna misura restrittiva per il 22enne

Un uomo di 22 anni è stato denunciato ieri dagli agenti del commissariato San Lorenzo per aver aggredito una donna in bicicletta con il figlio.

La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni che ha aggredito donne e bambini a San Lorenzo, a Roma.

