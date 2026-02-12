Aggressione Casapound a Bari | cosa è successo il 21 settembre 2018

Un corteo si è svolto ieri nel centro di Bari, partendo da piazza Umberto e arrivando nel quartiere Libertà. Centinaia di persone hanno manifestato contro le politiche dell’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Durante la protesta, alcuni estremisti di Casapound sono stati coinvolti in un episodio di aggressione. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e portare via i fermati. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma l’atmosfera resta tesa.

Dodici militanti baresi condannati per il raid ai danni di un gruppo di manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo al quartiere Libertà. La ricostruzione dell'episodio e le parole delle vittime Il corteo per le vie del centro, da piazza Umberto al quartiere Libertà, contro le politiche dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Poi, a marcia finita, la violenta aggressione ai danni di alcuni manifestanti antifascisti che stavano tornando verso la stazione. Per quell'episodio, diciassette militanti baresi di Casapound erano a processo: oggi sono arrivate dodici condanne. Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per l'aggressione del 2018 al Libertà. Bari, dodici condanne per CasaPound: riconosciuta la violazione della legge Scelba dopo gli scontri del 2018. Nella mattinata di oggi, il tribunale di Bari ha emesso dodici condanne nei confronti di alcuni militanti di CasaPound. Bari, condannati dodici militanti di Casapound per l'aggressione del 21 settembre 2018. Per il Tribunale sono colpevoli dei reati di riorganizzazione del partito fascista e di manifestazione fascista. Dodici militanti del movimento Casapound sono stati condannati dal Tribunale di Bari, nell'ambito del processo sull'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti. Quella ai manifestanti antifascisti nel 2018 fu un'aggressione con "metodo squadrista". Pene fino a due anni e mezzo per i militanti di CasaPound. Tra i reati, la partecipazione a pubbliche riunioni "compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista"

