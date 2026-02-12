Aggredito a Milano Il gabibbo | è la prima volta per l’inviato speciale di Striscia la Notizia

Questa sera su Canale 5, il Gabibbo viene aggredito a Milano durante le riprese di Striscia la Notizia. È la prima volta in 36 anni di carriera che l’inviato speciale viene malmenato. Le immagini dell’accaduto saranno trasmesse nel quarto appuntamento del programma, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di carriera. Le immagini, annuncia Mediaset in una nota, si vedranno stasera in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’aggressione al pupazzone buono. L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornell i. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Questa sera, la nuova puntata di Striscia La Notizia si apre con la consegna del Tapiro d'Oro a Carlo Conti.

Argomenti discussi: Ragazzo accoltellato durante una rapina all'alba a Milano; Chi è Liu Wenham, che ha sparato ai poliziotti a Rogoredo ed è stato colpito: i tre fermi in quattro giorni, le aggressioni coi bastoni e i ricoveri in psichiatria; Scontri a Milano, poliziotto rischia una mano.; Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con uso legittimo delle armi.

