Il debutto del Consiglio regionale della Campania è anche sui social | chi cresce di più tra like post e follower

Il debutto del Consiglio regionale della Campania si estende anche sui social media, dove i neo consiglieri mostrano i primi risultati in termini di like, post e follower. Dai dati iniziali emergono figure nuove e alcune sorprese, con Panico, Sangiuliano e Manfredi in testa per engagement e visibilità. Questi indicatori offrono uno sguardo sull’interazione tra i politici e il pubblico online in questa fase iniziale.

Dai primi dati social dei neo consiglieri regionali emergono volti nuovi e sorprese: Panico, Sangiuliano e Manfredi guidano engagement e visibilità.

Regione Campania, mano tesa del centrodestra: «Opposizione istituzionale» - È questo il messaggio che emerge con chiarezza nella giornata del debutto del neogovernatore Roberto Fico nell'aula del ... ilmattino.it

Campania, al via la XII legislatura: Fico debutta senza giunta, Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale - Inizia la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania: Roberto Fico presidente senza giunta, Massimiliano Manfredi eletto ... 2anews.it

Giunta Fico, conto alla rovescia per il debutto del Consiglio regionale. L’assemblea si insedia domani, ma restano ancora diversi punti da sciogliere. Bonavitacola sarà nella squadra. Ore decisive per la definizione della nuova giunta regionale della Campa - facebook.com facebook

