Conceicao pazzo di Torino | il messaggio sui social del portoghese accende i tifosi della Juventus! Cosa ha scritto – FOTO
Conceicao, allenatore portoghese di Torino, ha condiviso sui social un messaggio che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi della Juventus. Nel suo post, ha definito Torino come casa e ha ringraziato per l’anno trascorso, esprimendo il suo affetto per il capoluogo piemontese. Un gesto che rafforza il rapporto tra il tecnico e la città, lasciando un’impressione positiva in vista della stagione futura.
Conceicao pazzo di Torino, parole al miele sui social: il portoghese saluta il 2025 definendo il capoluogo piemontese casa e ringraziando per l’anno. Il legame che si è instaurato tra Francisco Conceição e l’ambiente bianconero sembra essere diventato indissolubile e profondo, andando ben oltre le semplici dinamiche di campo e le prestazioni sportive. Spesso i social network diventano lo specchio fedele degli stati d’animo dei protagonisti e l’ultimo messaggio pubblicato dal talento portoghese sul suo profilo Instagram ufficiale non lascia spazio a interpretazioni ambigue: Torino è entrata prepotentemente nel suo cuore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Conceicao dall'acquisto 'certo' a 90 minuti in panchina. E ora c'è un messaggio sui social - Quella contro la Roma non è stata una serata da ricordare per il portoghese, che è rimasto fuori non solo dai titolari ma non è neanche entrato a gara in corso. calciomercato.com
Milan, Conceiçao: "Walker out, Pulisic non ha i 90'. Col Torino come finale di Champions" - In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao ha parlato della condizione attuale della squadra dopo l'eliminazione in Champions League per mano ... tuttomercatoweb.com
Juve, per Conceiçao lavoro personalizzato a Torino. Le news verso l'Inter - In vista del big match di sabato alle 18 contro l’Inter, il portoghese sta svolgendo un lavoro personalizzato, dopo il problema muscolare che ha accusato ... sport.sky.it
