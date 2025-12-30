Conceicao pazzo di Torino | il messaggio sui social del portoghese accende i tifosi della Juventus! Cosa ha scritto – FOTO

Conceicao, allenatore portoghese di Torino, ha condiviso sui social un messaggio che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi della Juventus. Nel suo post, ha definito Torino come casa e ha ringraziato per l’anno trascorso, esprimendo il suo affetto per il capoluogo piemontese. Un gesto che rafforza il rapporto tra il tecnico e la città, lasciando un’impressione positiva in vista della stagione futura.

