Affari Tuoi in prima serata a San Valentino De Martino romantico in sfida aperta con Scotti

San Valentino si avvicina e la Rai propone una serata speciale dedicata all’amore, al divertimento e alle emozioni, con la partecipazione di Stefano De Martino. In prima serata, il conduttore si confronta in una sfida aperta con Scotti, mentre il programma Affari Tuoi si presenta come un momento di intrattenimento sobrio e coinvolgente per celebrare questa ricorrenza.

San Valentino si avvicina e la Rai sceglie di festeggiarlo con una serata all'insegna dell'amore, del divertimento e delle grandi emozioni e per farlo punta sul suo presentatore migliore: Stefano De Martino. Affari tuoi sta infatti registrando ascolti altissimi e anche lo speciale per la Lotteria Italia è andato molto bene, motivo per cui Viale Mazzini ha deciso di replicare con una serata speciale di nuovo in prima serata, tutta dedicata alle coppie e all'amore. Non si ferma, quindi, la sfida all'ultimo colpo di share con Gerry Scotti, il suo rivale a Mediaset, anzi la competizione si fa sempre più dura (e interessante).

