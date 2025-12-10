Stefano De Martino gioca la carta della prima serata | le voci su Affari Tuoi

Stefano De Martino si prepara a debuttare in prima serata con il game show Affari Tuoi, attirando l’attenzione del pubblico e delle cronache di gossip. I programmi di intrattenimento, come i game show, continuano a essere tra i più seguiti in prima serata, confermando il loro ruolo centrale nell’offerta televisiva italiana.

Stefano De Martino potrebbe conquistare la prima serata con Affari Tuoi. Sono i game show a catalizzare l’attenzione del pubblico: milioni di spettatori si sintonizzano ogni giorno dopo il telegiornale. E se La Ruota della Fortuna domina incontrastata in cima agli ascolti sin dai mesi estivi, lo stesso non si può dire di Affari Tuoi, che ha avuto una stagione di enorme successo lo scorso anno. Eppure, rimane uno show di punta per milioni di persone. E nel 2026 può arrivare in prima serata, con qualche appuntamento speciale. Stefano De Martino in prima serata con Affari Tuoi. A parlare della possibilità di vedere Affari Tuoi in prima serata con qualche appuntamento speciale è stato Giuseppe Candela per Dagospia. 🔗 Leggi su Dilei.it