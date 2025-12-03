In una recente intervista, Tony Khan ha raccontato come Kenny Omega fosse riuscito a convincerlo nel provare a portare Konosuke Takeshita in America. Il dubbio del capo non era legato alle sue qualità, bensì alla tempistica di arrivo in un contesto totalmente differente dal suo. Tutti sanno e sapevano del suo talento, non sapevano però cosa sarebbe accaduto. Come avrebbe reagito e come si sarebbe adattato. Era il 2022. Una vita fa, quasi. Tre anni dopo, Takeshita è uno di quei wrestler che si lascia guardare volentieri. I suoi match sono sempre di ottimo livello, funziona da heel e da face, ha combattuto con quasi tutti i migliori wrestler della AEW, compreso quel Kenny Omega che tanto lo aveva sponsorizzato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Konosuke Takeshita, il prossimo Kenny Omega